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Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

22.07.2020 19:45

Американская компания Google вводит новые правила для производителей смартфонов.
Теперь компания обязывает компании, выпускающие смартфоны, устанавливать Android Go в устройства, которые имеют менее 2 ГБ оперативной памяти.

Таким образом, с октября все смартфоны с ОЗУ до 2 ГБ должны быть оснащены упрощенной ОС Android Go.

При этом отмечается, что нововведения действуют для новых устройств с Android 11 и Android 10.

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.

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