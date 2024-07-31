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Смарт-часы Realme Watch S2 получили ИИ-помощника на базе ChatGPT

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания realme представила умные часы Watch S2, получившие интересные функции. Гаджет оснащён встроенным накопителем и голосовым ассистентом ChatGPT, а также имеет защиту от воды и пыли.

Смарт-часы Realme Watch S2 получили ИИ-помощника на базе ChatGPT

Устройство получило круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 600 нит. Пользователи смогут настраивать циферблаты.

Благодаря аккумулятору на 380 мАч часы способны работать до 20 дней от одного заряда. ChatGPT 3.5 распознаёт голосовые и текстовые команды через приложение.

Смарт-часы Realme Watch S2 получили ИИ-помощника на базе ChatGPT

Watch S2 мониторят показатели здоровья и поддерживают 110 спорт-режимов. Есть функции напоминания о физической активности.

Гаджет получил защиту IP68, микрофон и ряд других функций. Цена составляет 60 долларов или 5200 рублей.

Среднебюджетные Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+ получили улучшенные камеры

 

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