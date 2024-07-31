Смарт-часы Realme Watch S2 получили ИИ-помощника на базе ChatGPT

Компания realme представила умные часы Watch S2, получившие интересные функции. Гаджет оснащён встроенным накопителем и голосовым ассистентом ChatGPT, а также имеет защиту от воды и пыли.

Устройство получило круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 600 нит. Пользователи смогут настраивать циферблаты.

Благодаря аккумулятору на 380 мАч часы способны работать до 20 дней от одного заряда. ChatGPT 3.5 распознаёт голосовые и текстовые команды через приложение.

Watch S2 мониторят показатели здоровья и поддерживают 110 спорт-режимов. Есть функции напоминания о физической активности.

Гаджет получил защиту IP68, микрофон и ряд других функций. Цена составляет 60 долларов или 5200 рублей.