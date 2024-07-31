Среднебюджетные Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+ получили улучшенные камеры

Компания Realme представила свои новые модели среднего уровня — Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+. Основное внимание в этих устройствах уделено качеству фотосъемки, что делает их привлекательными для любителей мобильной фотографии.

Realme 13 Pro+ стал первым смартфоном с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-701 в основной камере. В дополнение к этому, он оснащён телекамерой с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600, оба с оптической стабилизацией.

Третья камера — ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп.

Realme 13 Pro получил 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 в основной камере и также имеет ультраширокоугольную камеру. Оба смартфона поддерживают функции ИИ для улучшения снимков, включая удаление лишних объектов, ночной режим и аудиозум.



Оба устройства оснащены 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Смартфоны оснащены аккумулятором на 5200 мАч, но отличаются поддержкой зарядки.

Так, поддержка быстрой зарядки составляет 45 Вт у 13 Pro и 80 Вт у 13 Pro+. Оба устройства предлагают до 512 ГБ встроенной памяти и имеют защиту по стандарту IP65.

Что касается цен, то Realme 13 Pro оценили от 320 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Realme 13 Pro+ доступен от 395 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.