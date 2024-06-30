Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro стали в 10 раз популярнее предыдущей модели

Модель Huawei Watch 4 Pro вызвала повышенный спрос среди покупателей в компании М.Видео-Эльдорадо.

Как рассказали в пресс-службе компании, за первый месяц продаж спрос на данную модель вырос в 10 раз по сравнению с предыдущей версией.

Новая модель вышла в продажу еще и в версии «Космический дизайн», которая отличается повышенной прочностью корпуса. Вероятно такая модификация также стала причиной повышенного спроса, однако как сообщили в М.Видео-Эльдорадо, повышенный интерес объясняется наличием инновационных технологий, предназначенных для отслеживания показателей здоровья и физической активности.

Особенно популярной функцией является поддержка eSIM, которая позволяет оставаться на связи даже без наличия смартфона.

Напомним, что Huawei Watch 4 Pro продаются в магазинах М.Видео-Эльдорадо и онлайн по цене 54 999 рублей.