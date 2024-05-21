Титановые HUAWEI WATCH 4 Pro в космическом дизайне выйдут в РФ 23 мая за 55 тыс. рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж смарт-часов HUAWEI WATCH 4 Pro в версии «Космический дизайн».

HUAWEI WATCH 4 Pro версии «Космический дизайн» имеет запоминающийся дизайн и оснащен инновационными технологиями для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Он также поддерживает функцию eSIM. Часы будут доступны для покупки с 23 мая по цене 54 999 рублей.

В этой модели обновлены функции «Показатели здоровья 2.0» и технология TruSeen™ 5.5+, позволяющие получать более точный и детализированный анализ состояния организма. Теперь мониторинг здоровья включает девять показателей, включая анализ пульсовой волны и аритмии, а также функцию контроля дыхания во время сна.

Смарт-часы также обеспечивают круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови, а точность измерения этого показателя увеличена на 15%. Технология TruSeen™ 5.5+ также обеспечивает более высокую точность измерения пульса и температуры тела, а также анализ ЭКГ, обнаружение аритмии и контроль дыхания во время сна.

Корпус часов выполнен из высокопрочного титана с алмазоподобным углеродным покрытием. Он также имеет красно-черный безель из нанокристаллической керамики и поворотную кнопку.

Экран изготовлен из высокопрочного сферического сапфирового стекла, обеспечивая дополнительную надежность. Устройства соответствуют стандарту EN 13319 для дайвинга и могут использоваться для погружения на глубину до 30 метров.

В дополнение к новому дизайну смарт-часов также выпущен эксклюзивный циферблат, отображающий анимацию механизма работы сопла Лаваля, где пламя проходит через его зауженную часть. На циферблате могут отображаться три анимации пламени, в зависимости от уровня заряда батареи.