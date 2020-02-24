Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

На корейском предприятии компании Samsung, где производятся раскладные смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, один из сотрудников заболел коронавирусом.

Из-за этого завод закрыли до 24 февраля, а линия, где работал заразившийся, не будет работать до 25 февраля.

Все, кто контактировал с больным уже помещены на карантин, а на предприятии провели дезинфекцию.

Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.

В целом этот смартфон сразу после старта продаж стал дефицитным. Напомним, Galaxy Z Flip был представлен 11 февраля, а на глобальном рынке он поступил в продажу 14 февраля.

Раскладной смартфон можно купить и в России по цене 119 тыс. рублей.