Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса24.02.2020 14:00
На корейском предприятии компании Samsung, где производятся раскладные смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, один из сотрудников заболел коронавирусом.
Из-за этого завод закрыли до 24 февраля, а линия, где работал заразившийся, не будет работать до 25 февраля.
Все, кто контактировал с больным уже помещены на карантин, а на предприятии провели дезинфекцию.
Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
В целом этот смартфон сразу после старта продаж стал дефицитным. Напомним, Galaxy Z Flip был представлен 11 февраля, а на глобальном рынке он поступил в продажу 14 февраля.
Раскладной смартфон можно купить и в России по цене 119 тыс. рублей.
Просмотры:Метки: Samsung