Складные смартфоны начнут дешеветь уже в 2022 году

В этом уверен авторитетный инсайдер Digital Chat Station, который написал в китайской социальной сети, что смартфоны с гибкими экранами в следующем году станут доступней.

Впрочем, специалист из Китая говорит, что раскладные смартфоны все также будут стоить около 10 тыс. юаней или 115 тыс. рублей.

Пока их высокая цена объясняется новаторским статусом и сложностью при производстве. К тому же на стоимость таких аппаратов влияет и глобальный дефицит полупроводниковой продукции.

Тем не менее в будущем цены на такие гаджеты начнут снижать и в результате они будут стоить на уровне обычных смартфонов.

Но есть уточнение, что их стоимость хоть и снизится, но они будут как флагманские устройства.

Что касается их стоимости в следующем году, то она станет меньше за счет появления новых моделей от, например, Vivo, Honor и Google.