OPPO представила раскладной смартфон OPPO Find N без складок на дисплее

Компания Oppo показала новое устройств в рамках конференции INNO DAY 2021, рассказав, что над смартфоном они работали последние четыре года.

Oppo представила свой первый раскладной смартфон Oppo Find N, который получил уникальный шарнир Flexion, выполненные в форме капли воды для более плотного прилегания половинок аппарата без зазора и отсутствия складок в месте сгиба.

Более того, конструкцией Oppo Find N предусмотрена фиксация в разложенном состоянии под углом от 50 до 120 градусов. Внутренний экран выполнен по технологии AMOLED и имеет диагональ 7,1 дюйма. Основной дисплей состоит из 12 слоев и носит название Serene.

Он защищен специальным стеклом, которое выдержит до 200 тыс. циклов складывания и раскладывания. Внешний дисплей имеет диагональ 5,45 дюйма.

Основой аппарата стал процессор Snapdragon 888, дополненный до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. За автономность ответит аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 33-ватной зарядкой, 15-ватной беспроводной зарядкой и 10-ватной обратной беспроводной зарядкой. Заявлено, что до 55% смартфон зарядится за 30 минут, а до 100% — за 70 минут.

Среди других характеристик стоит отметить боковой сканер отпечатков пальцев, два стереодинамика, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, GALILEO, QZSS. Работает аппарат под управлением Android 11 с ColorOS 12.

Что касается камер, то основная имеет три модуля: 50 Мп Sony IMX766 1/1,56 дюйма, f/1.8, OIS; 16 Мп, матрица Sony IMX481, f/2.2 и телеобъектив 13 Мп, матрица Samsung S5K3M5, f/2.4. Фронтальных камер две и обе имеют разрешение 32 Мп.

Весит смартфон 275 граммов, а его габариты составили 132,6×73×15,9 мм. В продаже новинка появится в трех цветах 23 декабря. В Китае стоимость аппарата составит 7 699 юаней или чуть более 82 тыс. рублей за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Самый дорогой вариант 12/512 ГБ оценили в в8 999 юаней или 104 тыс. рублей.