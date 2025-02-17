Складной телефон Oppo Find N5 появился в базе Geekbench

Компания Oppo готовится выпустить Find N5, который будет отличаться сложным дизайном и долговечностью. По последним сведениям, смартфон будет поддерживать расширенные возможности подключения и будет оснащён слегка урезанной версией процессора Snapdragon 8 Elite.

Find N5 выйдет в версиях для мирового и китайского рынков. Устройство получит модельный номер PKH120 и будет ориентировано на премиум-сегмент со спутниковой связью. Оно набрало около 3000 и более 8000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

Процессор будет включать два ядра Oryon Gen 2 Prime и пять производительных ядер Oryon Gen 2. Смартфон также имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15.