Главная » Новости

Складной телефон Oppo Find N5 появился в базе Geekbench

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Oppo готовится выпустить Find N5, который будет отличаться сложным дизайном и долговечностью. По последним сведениям, смартфон будет поддерживать расширенные возможности подключения и будет оснащён слегка урезанной версией процессора Snapdragon 8 Elite.

Складной телефон Oppo Find N5 появился в базе Geekbench

Find N5 выйдет в версиях для мирового и китайского рынков. Устройство получит модельный номер PKH120 и будет ориентировано на премиум-сегмент со спутниковой связью. Оно набрало около 3000 и более 8000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

Процессор будет включать два ядра Oryon Gen 2 Prime и пять производительных ядер Oryon Gen 2. Смартфон также имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15.

Складной телефон Oppo Find N5 дебютирует 20 февраля

Geekbench Oppo Oppo Find N5
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.