Складной телефон Oppo Find N5 дебютирует 20 февраля

Компания Oppo анонсировала свой будущий флагманский складной телефон Find N5, который готовится к глобальному запуску. В последнем тизере опубликованы ключевые характеристики дисплея.

Согласно информации, основной экран Find N5 будет иметь диагональ 8,12 дюйма. В тизере также подтверждена сертификация TUV Rheinland, что свидетельствует о высоком качестве экрана без складок.

Oppo использует в Find N5 экран с каплевидным вырезом четвёртого поколения и стекло UTG. Ожидается, что этот телефон станет самым тонким складным устройством на рынке, его толщина в разложенном виде составит всего 4,2 мм.

Несмотря на тонкий корпус, Find N5 обладает высокой прочностью благодаря новому титановому механизму шарнира, напечатанному на 3D-принтере. Устройство получило защиту от воды по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9, что является нововведением для складных моделей.

Согласно предыдущим данным, Find N5 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5600 мАч, тройной камерой на 50 Мп, дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 7-ядерным процессором Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что официальный анонс телефона состоится 20 февраля, в рамках которого также будет представлен Oppo Watch X2.