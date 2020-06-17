Складной смартфон Motorola Razr резко подешевел на 500 долларов

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.75 EUR/RUB: 79.04 BTC/USD: 8756.9

17 июля : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Складной смартфон Motorola Razr резко подешевел на 500 долларов

17.06.2020 19:26

Компания Motorola решила продвигать свой новый смартфон Razr и скинула на него цену. Складной смартфон Motorola Razr резко подешевел на 500 долларов
К сожалению, складной смартфон Motorola Razr резко подешевел на 500 долларов только на территории США.

Там его продают по цене 999 долларов, тогда как обычная стоимость аппарата составляет почти 1,5 тыс. долларов.

К сожалению не сообщается, будет ли такая стоимость действовать на постоянной основе, либо сниженная цена действует временно.

Напомним, что Motorola Razr оснащен процессором Snapdragon 710, который дополняет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, аккумулятором на 2 510 мАч, 6,2-дюймовым основным экраном и камерами на 16 и 5 Мп.

Motorola в сентябре представит новую «раскладушку» RAZR

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги