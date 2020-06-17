Компания Motorola решила продвигать свой новый смартфон Razr и скинула на него цену.

К сожалению, складной смартфон Motorola Razr резко подешевел на 500 долларов только на территории США.

Там его продают по цене 999 долларов, тогда как обычная стоимость аппарата составляет почти 1,5 тыс. долларов.

К сожалению не сообщается, будет ли такая стоимость действовать на постоянной основе, либо сниженная цена действует временно.

Напомним, что Motorola Razr оснащен процессором Snapdragon 710, который дополняет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, аккумулятором на 2 510 мАч, 6,2-дюймовым основным экраном и камерами на 16 и 5 Мп.