Motorola в сентябре представит новую «раскладушку» RAZR

Актуальная версия раскладного смартфона Motorola RAZR дебютировала в конце прошлого года и уже в компании работают над новым поколением модели.

Представители Motorola официально анонсировали новую «раскладушку» RAZR, а также рассказали, что ее представить планируется в сентябре этого года.

Подробности о проекте к сожалению не раскрывают. Многие выражают надежду, что смартфон получит по-настоящему флагманские характеристики.

Как известно, актуальный Motorola RAZR получил процессор Snapdragon 710, аккумулятор на 2 510 мАч, основной экран на 6,2 дюйма и второй дисплей на 2,7 дюйма.

Также в смартфоне установлен обычный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, а также операционная система Android 9 Pie с возможностью обновления до Android 10.