Складной смартфон HONOR Magic V2 запустят в продажу в РФ с 20 февраля

С 20 февраля начнутся продажи нового смартфона Honor Magic V2. Он оснащен уникальным шарниром из титана и стали, который очень прочный и может выдержать множество складываний.

Устройство также имеет очень тонкую батарею и красивый дисплей с высокой яркостью и частотой обновления. Камера смартфона позволяет делать качественные фотографии, а также есть две «фронтальные» камеры для селфи.

Смартфон доступен в трех цветах и стоит 179 990 рублей, но до 31 марта будет действовать скидка в 20 000 рублей и предложение о бесплатной замене экрана. Также с 20 по 26 февраля в подарок будет идти планшет Honor Pad X9 LTE.

Между тем новинка уже предлагается для заказа, о чем сообщалось ранее.