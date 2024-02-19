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Складной смартфон HONOR Magic V2 запустят в продажу в РФ с 20 февраля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

С 20 февраля начнутся продажи нового смартфона Honor Magic V2. Он оснащен уникальным шарниром из титана и стали, который очень прочный и может выдержать множество складываний.

Складной смартфон HONOR Magic V2 запустят в продажу в РФ с 20 февраля

Устройство также имеет очень тонкую батарею и красивый дисплей с высокой яркостью и частотой обновления. Камера смартфона позволяет делать качественные фотографии, а также есть две «фронтальные» камеры для селфи.

Смартфон доступен в трех цветах и стоит 179 990 рублей, но до 31 марта будет действовать скидка в 20 000 рублей и предложение о бесплатной замене экрана. Также с 20 по 26 февраля в подарок будет идти планшет Honor Pad X9 LTE.

Между тем новинка уже предлагается для заказа, о чем сообщалось ранее.

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