Новый смартфон Honor Magic V3 с гибким экраном стал доступен для заказа на российском рынке в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Новинка была представлена в столице, а показ организовала компания МТС, которая и начала принимать заказы, предлагая при этом подарки. Прием заказов будет проходить с 22 по 28 октября. Складной Honor Magic V3 уже можно предзаказать в России по цене 189 990 рублей.

Honor Magic V3 — это легкий и тонкий складной смартфон с 7,92-дюймовым основным экраном и 6,43-дюймовым внешним. Его вес составляет всего 226 граммов, а толщину в сложенном состоянии — 9,2 мм, в раскрытом — 4,35 мм.

Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор ёмкостью 5150 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Смартфон оснащен тройной камерой: главный сенсор на 50 Мп с OIS, ультраширокоугольная камера на 40 Мп с макросъемкой и датчик на 50 Мп с оптическим зумом 3,5x. Также поддерживается портретный режим Harcourt для стильной съемки.

Honor Magic V3 работает на прошивке MagicOS 8.0, предлагающей множество функций на базе ИИ, включая умный ластик для удаления объектов с фото и перевод в реальном времени.