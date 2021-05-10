Sharp перенесла премьеру нового смартфона Aquos R6 с огромной камерой Leica

Презентация нового смартфона должна была состояться 10 мая, однако анонс решили перенести на более поздний срок.

В компании не рассказали, по какой причине дебют Aquos R6 был перенесен, впрочем, и новой даты пока не назвали.

Было сказано, что премьера новинки состоится позднее. Напомним, недавно в сети были опубликованы первые изображения нового смартфона, который получит огромную камеру Leica.

В устройстве ожидается дисплей QHD+, процессор Snapdragon 888 и защита по стандарту IP68.