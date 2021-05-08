Опубликованы первые изображения смартфона Sharp Aquos R6 с оптикой Leica

Компания Sharp уже 10 мая проведёт презентацию своего смартфона с названием Aquos R6, который будет отличаться тем, что его разработка велась совместно со специалистами Leica.

Пока официальных подробностей нет, но японские источники опубликовали первые официальные изображения новинки, где показано устройство с лицевой и тыльной стороны.

Уже известно, что система камер новинки создавалась совместно с Leica. Судя по изображениям, в новом Aquos R6 основная камера представлена одним большим модулем и вспомогательным датчиком.

Также в устройстве имеется достаточно большая нижняя рамка, а фронтальная камера расположилась в отверстии по центру в верхней части дисплея, который, к слову, изогнут по краям. Все подробности будут раскрыты уже через два дня.