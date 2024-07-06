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Sharp научила смартфон AQUOS R9 убирать собственную тень с фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Японская компания Sharp анонсировала продажи смартфона AQUOS R9, который обладает уникальной функцией удаления собственной тени на фото.

Sharp научила смартфон AQUOS R9 убирать собственную тень с фото

Делая акцент на такой функции, Sharp решила объявить цену и старт продаж новинки. Впервые модель дебютировала в конце весны. Что касается новой функции, то она появилась благодаря ИИ в камере, которая удаляет тень, проецируемую самим устройством, при съемке фотографии.

С помощью нейронных сетей смартфон определяет местоположение прямоугольной тени, брошенной самим устройством, и автоматически осветляет эту область на снимке.

В результате получается фотография без тени от смартфона с равномерным освещением. Процесс удаления тени занимает всего несколько секунд и происходит в режиме реального времени, что позволяет пользователям мгновенно получить готовое изображение без необходимости ожидания обработки.

Помимо этого, AQUOS R9 оснащен защищенным корпусом, устойчивым к воде, пыли и ударам. Устройство имеет сертификаты IP68 и MIL-STD-810H.

Смартфон еще выделяется стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Оценили новинку в 117 040 иен, а это немного больше 64 тыс. рублей. С 9 июля смартфон станет доступен для заказа, тогда как живые продажи в Японии запланированы 13 июля.

 

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