Sharp представила преемника Aquos R8 с OLED-экраном и Snapdragon 7+ Gen 3

Компания Sharp представила свой последний смартфон из серии Aquos — Aquos R9. Это устройство является преемником популярной модели R8 и уже зарегистрировано на официальном сайте компании в Японии.

Одной из ключевых особенностей Aquos R9 является его OLED-дисплей Pro-IGZO размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+. Но наиболее впечатляющей характеристикой является его частота обновления LTPO, достигающая 240 Гц, что обеспечивает плавность и четкость отображения контента.

Максимальная яркость экрана составляет 1500 нит, а поддержка Dolby Vision дополняет визуальный опыт пользователей. Aquos R9 также имеет самый большой набор стереодинамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos среди всех телефонов Aquos.

Дизайн Aquos R9 отличается квадратной формой с плоской рамкой, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую кнопку питания. На задней панели расположен круглый выступ с двойной камерой, разработанной под брендом Leica.

Основной сенсор с разрешением 50,3 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS) обеспечивает высокое качество фотографий, а сверхширокоугольный объектив с полем обзора в 122 градуса позволяет запечатлеть больше деталей. Кроме того, Aquos R9 обладает фронтальной камерой на 50,3 Мп для высококачественных селфи.

Под капотом Aquos R9 скрывается мощный процессор Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти для хранения большого количества файлов и приложений. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, обеспечивающим длительное время автономной работы. Aquos R9 работает на операционной системе Android 14 «из коробки» и поддерживает различные возможности подключения, включая Wi-Fi, NFC и Bluetooth 5.4.

Компания Sharp пока не раскрыла цены на Aquos R9, но предлагает его в двух цветовых вариантах — белом и зеленом.