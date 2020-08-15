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Обзоры рынков

Sharp готовит огромный 120-дюймовый 8K-телевизор с частотой 120 Гц

15.08.2020 21:45

Сейчас флагманские телевизоры способны удивить своими возможностями и ценой. Так, корейские компании на российском рынке предлагают модели стоимостью свыше 2 000 0000 рублей.

Но возможно скоро на рынке появится еще более дорогой телевизор, который выпустит японская компания Sharp.

В Сети опубликовали фото огромного телевизора от компании Sharp. Сообщается, что его диагональ составляет 120-дюймов, а разрешение 8К.

По заявлению источника, у панели частота обновления достигает 120 Гц.

Помимо этого, в огромном телевизоре установлена mini-LED подсветка, состоящая из 57 600 зон.

Такой тип подсветки способен обеспечить очень качественное изображение с локальным затемнением разных участков.

Процессор в телевизоре будет установлен Sharp Medalist Z1. Когда телевизор со 120-дюймовым экраном будет представлен не сообщается.

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