Серия смартфонов Honor 60 выйдет в декабре

Еще в июне Honor анонсировала смартфоны Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE в Китае. В недавних сообщениях утверждалось, что китайский производитель работает над линейкой Honor 60. Китайский аналитик WHY LAB заявил, что компания анонсирует серию Honor 60 в декабре.

Приведенное выше изображение, которым поделился аналитик, дает представление о дизайне задней части серии Honor 60. Похоже, что он продолжит звонки с двумя камерами, как трио Honor 50. Предполагается, что в серию войдут Honor 60, Honor 60 Pro и Honor 60 SE.

Аналитик утверждал, что модель vanilla и Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. С другой стороны, модель SE будет поддерживать зарядку только 40 Вт.

Есть несколько телефонов Honor, которые были замечены на китайской сертификационной платформе 3C с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. К ним относятся GIA-AN00, ELZ-AN00, TNA-AN00, ANY-AN00 и LSA-AN00. Скорее всего, двумя из этих устройств могут быть телефоны Honor 60 и Honor 60 Pro.

О других характеристиках трио Honor 60 информации нет. Напомним, Honor 50 и 50 Pro работали на чипсете Snapdragon 778G , тогда как 50 SE работал на чипсете Dimensity 900 . Будем надеяться, что Honor 60 будет оснащен улучшенным чипсетом и камерами.

Компания Honor еще не подтвердила появление серии Honor 60. Ожидается, что линейка дебютирует в декабре, а к концу этого месяца компания выпустит несколько тизеров в Китае.