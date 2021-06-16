Honor показала смартфоны Honor 50 и Honor 50 Pro с сервисами от Google

Honor представила два новых смартфона Honor 50 и Honor 50 Pro, которые уже получили сертифицированную версию Android с сервисами от компании Google.

В основе новинок лежит процессор Snapdragon 778G и минимум 8 ГБ оперативной памяти, максимальный объём ОЗУ 12 ГБ. Постоянной памяти предложат 128 или 256 ГБ.

В Honor 50 установлен 6,57 дюймовый экран, а в старшей версии диагональ матрицы составляет 6,72 дюйма. В аппаратах сканер отпечатка встроили под экран.

Отличительной внешней чертой смартфонов стала фронтальная камера. Так, в Honor 50 установлен одинарный модуль, а в Honor 50 Pro он двойной с основным датчиком на 32 Мп.

На тыльной стороне расположен блок с четырьмя объективами. Основной имеет разрешение 108 Мп с диафрагмой f/1.9, ему помогают 8 Мп широкоугольный и два датчика по 2 Мп.

В Китае Honor 50 будет предлагаться по цене от 2699 юаней, Honor 50 Pro — от 3699 юаней, а в пересчете это составляет 30 и 41 тыс. рублей.