Серия Samsung Galaxy S20 в Корее не пользуется спросом

В Южной Корее стартовали продажи смартфонов серии Galaxy S20. В России эта серия появится позже, и сейчас она доступна для предварительного заказа.

В первый день продаж на домашнем рынке Samsung реализовала всего 70 800 ед. устройств линейки Galaxy S20, а это намного ниже чем даже продажи Galaxy S10, который в прошлом году за сутки разошёлся тиражом 140 тыс. ед.

Специалисты полагают, что низкие продажи Galaxy S20 связаны с большими скидками на прошлые флагманы, а также с коронавирусом из-за которого сейчас в Южной Корее низкая посещаемость в розничных магазинах.

Ранее аналитик прогнозировал низкий спрос на смартфоны серии Galaxy S20.