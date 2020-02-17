Аналитик прогнозирует низкий спрос на смартфоны серии Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 эта новая флагманская серия смартфонов корейского производителя, которая была представлена 11 февраля.

Смартфоны Galaxy S20 пока еще не поступили в продажу, но еще на презентации были озвучены российские цены на них, а также дата старта продаж.

Так, в российской рознице Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra появятся 13 марта по цене от 69 990 до 99 990 рублей в зависимости от модели и памяти.

По мнению известного аналитика Ming-Chi Kuo, корейский производитель на глобальном рынке Galaxy S20 продаст меньше чем Galaxy S10.

Предполагается, что новая флагманская серия за год разойдётся тиражом не более 32 млн ед.

Для сравнения продажи прошлогодней серии Galaxy S10 составили примерно 38 млн аппаратов.