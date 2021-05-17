Серия Asus ZenFone 8 получила первое крупное обновление с новыми функциями

Новый ZenFone 8 ближе всего к мини-флагману Android, которого все так долго ждали, хотя он совсем не похож на своего старшего брата с его радикальным механизмом переворачивания камеры.

Обоим флагманам ZenFone 2021 года едва исполнилась неделя, но компания уже выпустила большое обновление программного обеспечения, которое включает в себя множество новых функций и общих улучшений.

Список изменений для ZenFone 8 и 8 Flip идентичен, за исключением дополнительной опции последнего для автоматического запуска приложения камеры, когда вы сдвигаете специальную крышку. Asus также представила режим работы одной рукой, который особенно пригодится на больших моделях. Приложение камеры получает новый режим документов, а также «новый» патч безопасности Android, хотя Asus не уточнил, какой именно.

Среди других дополнений в настройках Asus есть то, что называется Priority Mode, который позволяет принимать звонки от доверенных контактов, когда ваш телефон отключен. Force Dark Mode позволяет принудительно использовать более темную тему в приложениях, которые пока не поддерживают настройку высокой контрастности. Также есть и другие изменения.

Версии ОС 30.11.51.41 и 30.11.55.37 для ZenFone 8 и 8 Flip, соответственно, начали распространяться среди правомочных пользователей на выходных, намного раньше сегодняшнего объявления.