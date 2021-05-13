ASUS представила новый флагман Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

Смартфон Zenfone 8 Flip от компании Asus стал преемником ZenFone 7. Новинка сохранила главную идею устройства — камеру перевертыш и безрамочный экран.

В Zenfone 8 Flip установили 6,67-дюймовый AMOLED дисплей от компании Samsung. Разрешение экрана составляет FullHD+, и как заявляет производитель, дисплей занимает 92% фронтальной поверхности.

В новинке с лицевой стороны камера отсутствует, так как ее заменяет основная камера, которая в нужный момент переворачивается.

В блоке установили основной датчик Sony IMX686 на 64 Мп с диафрагмой F/1,8. Второй модуль это Sony IMX363 на 12 Мп, третий модуль на 8 Мп, у него есть 3-х кратный оптический зум и 12-кратный цифровой.

Экран устройства работает с частотой 90 Гц и имеет пиковую яркость 1000 кд/м2. Под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.

В основе Zenfone 8 Flip лежит процессор Snapdragon 888, который дополнили 8 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью UFS 3.1 объёмом 128 или 256 ГБ.

Также есть поддержка карт памяти формата MicroSD и поддержка NTFS для подключения внешних накопителей.

Автономность смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. Его можно заряжать блоком питания мощностью 30 Вт.

Как пишет «ГазетаDAILY», стоимость Zenfone 8 Flip в минимальной конфигурации составляет 799 евро.