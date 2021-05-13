ASUS представила новый флагман Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.36 EUR/RUB: 89.93 BTC/USD: 8756.9

14 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

ASUS представила новый флагман Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

13.05.2021 23:19

Смартфон Zenfone 8 Flip от компании Asus стал преемником ZenFone 7. Новинка сохранила главную идею устройства — камеру перевертыш и безрамочный экран.
В Zenfone 8 Flip установили 6,67-дюймовый AMOLED дисплей от компании Samsung. Разрешение экрана составляет FullHD+, и как заявляет производитель, дисплей занимает 92% фронтальной поверхности.

В новинке с лицевой стороны камера отсутствует, так как ее заменяет основная камера, которая в нужный момент переворачивается.

ASUS представила новый флагман Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

В блоке установили основной датчик Sony IMX686 на 64 Мп с диафрагмой F/1,8. Второй модуль это Sony IMX363 на 12 Мп, третий модуль на 8 Мп, у него есть 3-х кратный оптический зум и 12-кратный цифровой.

Экран устройства работает с частотой 90 Гц и имеет пиковую яркость 1000 кд/м2. Под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.

В основе Zenfone 8 Flip лежит процессор Snapdragon 888, который дополнили 8 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью UFS 3.1 объёмом 128 или 256 ГБ.

ASUS представила новый флагман Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

Также есть поддержка карт памяти формата MicroSD и поддержка NTFS для подключения внешних накопителей.

Автономность смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. Его можно заряжать блоком питания мощностью 30 Вт.

Как пишет «ГазетаDAILY», стоимость Zenfone 8 Flip в минимальной конфигурации составляет 799 евро.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги