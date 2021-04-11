Серийный APU AMD Ryzen 7 5700G оказался быстрее инженерных экземпляров

До этого в сети появлялись результаты тестирования инженерных образцов процессора AMD Ryzen 5000G. Теперь опубликованы результаты серийного процессора.

Сетевой источник утверждает, что на изображении результаты тестов серийного образца гибридного процессора Ryzen 7 5700G.

Можно увидеть, что в GPU-Z тестируемый вариант набрал 631 балл, а у инженерных в среднем показатель составил 613 баллов.

В многоядерном режиме тестирования серийный образец показал прирост производительности 7%.

Производительность графического ядра Vega пока проверить не могут из-за отсутствия драйвера, при этом уже известно, что графическая система работает на частоте 2,0 ГГц. Для сравнения в Ryzen 7 4700G частота работы графики составляет 2,1 ГГц.

Пока неизвестно будут ли Ryzen 5000G предлагаться в розничной продаже или их будут поставлять только OEM производителям.