Процессор Ryzen 7 5700G оказался быстрее чипа Intel Core i9-9900KF

Процессор Ryzen 7 5700G оказался быстрее чипа Intel Core i9-9900KF04.04.2021 22:50
В сети появились данные тестов инженерного образца Ryzen 7 5700G. Ранее некоторые продавцы их продавали в ограниченном количестве, но сколько их было продано и откуда были получены эти процессоры неизвестно.
Согласно тестам, некоммерческая версия Ryzen 7 5700G в CPU-Z набрала 614 балов в однопоточном режиме и 6229 баллов в многопоточном.
В среднем производительность Ryzen 7 5700G на 10,5% выше чем у предшественника. Разница кажется не очень большой, но инженерный образец по производительности обходит Core i9-9900KF.
Ожидается что серийная версия Ryzen 7 5700G будет еще мощнее.
Ryzen 7 5700G получит графику Vega 8 с повышенными частотами. Сам чип будет работать на частотах 3,8-4,6 ГГц.
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