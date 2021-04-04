Процессор Ryzen 7 5700G оказался быстрее чипа Intel Core i9-9900KF

В сети появились данные тестов инженерного образца Ryzen 7 5700G. Ранее некоторые продавцы их продавали в ограниченном количестве, но сколько их было продано и откуда были получены эти процессоры неизвестно.

Согласно тестам, некоммерческая версия Ryzen 7 5700G в CPU-Z набрала 614 балов в однопоточном режиме и 6229 баллов в многопоточном.

В среднем производительность Ryzen 7 5700G на 10,5% выше чем у предшественника. Разница кажется не очень большой, но инженерный образец по производительности обходит Core i9-9900KF.

Ожидается что серийная версия Ryzen 7 5700G будет еще мощнее.

Ryzen 7 5700G получит графику Vega 8 с повышенными частотами. Сам чип будет работать на частотах 3,8-4,6 ГГц.