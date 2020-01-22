Сбербанк в Global 500 2020 стал самым дорогим российским брендом

Компания Brand Finance назвала Сбербанк самым дорогим брендом в России. В рейтинге Global 500 2020, кредитное учреждение расположилось на 139-й строчке.

В прошлом году Сбербанк в этом же рейтинге занимал 141-ю строчку.

Консалтинговая компания в рейтинг еще внесла «Газпром» и «Лукойл», которые в текущем году заняли 240 и 251 место соответственно, пишет «ГазетаDAILY».

Лидером мирового рейтинга в 2020 году снова оказались Amazon, Google, Apple, Microsoft и Samsung Group.

Как можно заметить вся пятёрка связана с цифровыми технологиями, производством и созданием сервисов.

К примеру, Amazon сейчас разрабатывает метод оплаты в магазинах с помощью ладони.