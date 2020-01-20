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В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони

20.01.2020 14:18

Еще в декабре прошлого года «АСТЕРА» писала, что Amazon планирует распознавать клиентов магазинов Amazon Go по особенностям ладони.

Тогда сообщалось, что Amazon считают идентификацию через смартфон в Amazon Go слишком долгой, к тому же для этого требуется скачивать приложение на устройство.

Поэтому американская компания разрабатывает новый метод идентификации, на который уже оформлен патент, и в нем указано что зайти в Amazon Go можно будет просканировав ладонь.

Теперь зарубежные СМИ пишут, что в Amazon ведут разработку терминала для сканирования ладони владельца банковской карты. Такие терминалы могут устанавливать в местах с большим потоком покупателей.

WSJ пишет, что пока проект находится на ранее стадии разработки, при этом Amazon уже ведет приговоры о сотрудничестве с Visa, JPMorgan Chase, Wells Fargo, а также Synchrony Financial.

Специалисты отмечают, что если Amazon сможет запустить систему оплаты ладонью, то она в свое распоряжение получит огромную базу о покупателях.

К тому же компании прежде чем запустить свою разработку придется доказать регуляторам, что она полностью безопасная.

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