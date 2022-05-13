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В Сбербанк предупредили о мошенническом приложении «Сбербанк онлайн сайт» в App Store

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Приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из App Store из-за санкций, его также удалили из магазина приложений для Android-смартфонов.
Но если на Android банковский клиент можно скачать с официального сайта банка, или из другого магазина приложений, то вот с платформой iOS такое не получится выполнить.

Этим воспользовались независимые разработчики, и сейчас в App Store в ТОП-10 есть приложение «Сбербанк онлайн сайт».

В качестве разработчика указан Said Akhmedov, а в описании к приложению написано, что через него можно сразу зайти «в сайт сбербанка онлайн».

Пресс-служба «Сбера» предупредила, что это неофициальное приложение, и сейчас ведется работа по блокировке программы для iOS.

Как скачать приложение СберБанк Онлайн в условиях санкций

App Store Сбербанк
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