Как скачать приложение СберБанк Онлайн в условиях санкций

Правительство США в две волны ввело блокирующие санкции в отношении некоторых российских финучреждений. Это привело к тому, что Google, Apple и даже HUAWEI удаляют приложения банков из своих магазинов. Какие есть обходные пути?

Какие банки под санкциями?

В чёрном списке (SDN-листе) Управления по контролю за иностранными активами США находятся следующие российские банки:

Сбербанк;

«Альфа-Банк»;

ВТБ;

«ФК Открытие»;

«Совкомбанк»;

«Промсвязьбанк»;

«Новикомбанк».

Приложения части банков из этого списка уже исчезли из маркетплейсов, а некоторые ещё можно найти в каталогах. Введённые ограничения также коснулись софта дочерних компаний (например, биржевых брокеров).

Санкции Штатов обязаны исполнять не только американские гиганты вроде Google и Apple. Действуют и так называемые вторичные санкции. Они налагаются на тех, кто сотрудничает с организациями из чёрного списка. Поэтому утилиты начали исчезать даже из каталога HUAWEI AppGallery.

Что делать?

Спойлер: причин для волнения нет.

Уже установленные приложения работают в обычном режиме. Просто не удаляйте их со своего смартфона.

Если приложения уже установлены, то переживать не о чем — никаких ограничений по их использованию нет, удалять их со смартфона не нужно и сами они с вашего телефона не исчезнут.

Если у вас iPhone и нет приложения СберБанк Онлайн, то и на этот случай у нас всё продумано:

Веб-версия СберБанк Онлайн полностью адаптирована для мобильных устройств.

Переходите по ссылке: https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do#/ Жмите «Зарегистрироваться» Введите номер своей карты СберБанка, к которой привязан актуальный номер телефона Введите код из смс Придумайте логин и пароль (запомните их!) и вуаля!

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Если требуется скачать приложение на Android: сделать это можно на сайте СберБанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps?cache=no

Не забывайте об осторожности и устанавливайте приложения только с официального сайта банка.