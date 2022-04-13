Как скачать приложение СберБанк Онлайн в условиях санкций

Правительство США в две волны ввело блокирующие санкции в отношении некоторых российских финучреждений. Это привело к тому, что Google, Apple и даже HUAWEI удаляют приложения банков из своих магазинов. Какие есть обходные пути?
Какие банки под санкциями?
В чёрном списке (SDN-листе) Управления по контролю за иностранными активами США находятся следующие российские банки:
- Сбербанк;
- «Альфа-Банк»;
- ВТБ;
- «ФК Открытие»;
- «Совкомбанк»;
- «Промсвязьбанк»;
- «Новикомбанк».
Приложения части банков из этого списка уже исчезли из маркетплейсов, а некоторые ещё можно найти в каталогах. Введённые ограничения также коснулись софта дочерних компаний (например, биржевых брокеров).
Санкции Штатов обязаны исполнять не только американские гиганты вроде Google и Apple. Действуют и так называемые вторичные санкции. Они налагаются на тех, кто сотрудничает с организациями из чёрного списка. Поэтому утилиты начали исчезать даже из каталога HUAWEI AppGallery.
Что делать?
Спойлер: причин для волнения нет.
Уже установленные приложения работают в обычном режиме. Просто не удаляйте их со своего смартфона.
Если приложения уже установлены, то переживать не о чем — никаких ограничений по их использованию нет, удалять их со смартфона не нужно и сами они с вашего телефона не исчезнут.
Если у вас iPhone и нет приложения СберБанк Онлайн, то и на этот случай у нас всё продумано:
Веб-версия СберБанк Онлайн полностью адаптирована для мобильных устройств.
- Переходите по ссылке: https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do#/
- Жмите «Зарегистрироваться»
- Введите номер своей карты СберБанка, к которой привязан актуальный номер телефона
- Введите код из смс
- Придумайте логин и пароль (запомните их!) и вуаля!
Все ваши финансы, траты и накопления — в вашем смартфоне.
Для удобства добавьте ярлык на рабочий стол телефона через панель инструментов на платформах iOS: необходимо нажать в меню браузера кнопку «Поделиться» —> На экран «Домой».
Если требуется скачать приложение на Android: сделать это можно на сайте СберБанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps?cache=no
Не забывайте об осторожности и устанавливайте приложения только с официального сайта банка.