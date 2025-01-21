Сбер запустил дебетовую карту для незрячих

Сбер представил новую дебетовую карту, специально разработанную для незрячих. На тактильной «СберКарте» есть выпуклый логотип банка и буква «Д» на кириллице и шрифте Брайля, что позволяет легко отличить её от других карт.

Эта инициатива включает не только тактильные карты, но и платежные терминалы с ПИН-кодом на Брайле, а также «говорящие» банкоматы, которые дают аудиоинструкции через наушники. Приложение «Сбербанк онлайн» также полностью доступно для незрячих пользователей.

Старший вице-президент Сбербанка Артём Алёшкин отметил, что карта поможет клиентам с особенностями зрения различать разные типы карт в кошельке.

При разработке карты проводились фокус-группы, чтобы учесть потребности пользователей с разным опытом потери зрения.

Заказать тактильную «СберКарту» можно в мобильном приложении, и услуга предоставляется бесплатно. Карта может использоваться для получения социальных выплат и пенсий, что способствует финансовой независимости её владельцев.