Сбер запустил уникальное решение для незрячих людей на платёжных терминалах

Сбер разработал уникальное решение, позволяющее незрячим и слабовидящим людям вводить ПИН-код на сенсорных платёжных терминалах с помощью шрифта Брайля.

Эта инновация уже доступна на 100 тысяч терминалов и будет постепенно внедряться на более чем 1 миллион устройств по всей России, что даст финансовую независимость почти 800 тысячам клиентов.

Чтобы активировать режим ввода шрифтом Брайля, кассиру нужно нажать кнопку с изображением очков. Затем голосовой помощник объяснит, как вводить ПИН-код, используя точки на экране. Пользователь может сразу начать ввод, если знаком с технологией, или прослушать инструкции.

Каждая цифра на шрифте Брайля представлена одной, двумя, тремя или четырьмя точками, что упрощает запоминание ПИН-кода для клиентов.

Павел Попко, незрячий тестировщик Сбербанка, отметил, что в других странах проблема ввода ПИН-кода для незрячих не была решена должным образом, и существующие методы, такие как озвучивание кода, нарушают финансовую безопасность.

Сбер стал первым в мире, кто запатентовал это удобное и безопасное решение, которое может быть применено и в других странах.

Ксения Николаева, финансист проекта по доступности, подчеркнула, что возможность самостоятельно вводить ПИН-коды повысит безопасность финансовых операций и позволит незрячим совершать покупки самостоятельно, что является важным шагом к доступности для всех.