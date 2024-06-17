Сбер упростил вход в свое приложение на компьютере

Сайт Сбербанка, который используется клиентами для доступа к своим банковским счетам и услугам, обновил свою главную страницу, чтобы упростить процесс авторизации.

Теперь пользователи могут войти в свой аккаунт не только с помощью логина и пароля, но и с использованием номера своей банковской карты. Это изменение было внедрено с целью облегчить жизнь тем клиентам, которые время от времени забывают свои учетные данные.

Теперь клиенты банка могут выбирать из трех основных способов входа в систему: с помощью логина и пароля, с использованием телефона или по номеру банковской карты. Это добавляет гибкости и удобства в процессе использования веб-приложения.

Кроме того, Сбербанк изменил дизайн стартовой страницы веб-версии, заменив кнопки «Изменить пароль» и «Восстановить доступ» на одну универсальную кнопку «Забыли логин или пароль?». Теперь пользователи могут восстановить доступ к своему аккаунту, указав номер карты или свой логин.