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Россияне передали Сберу больше 30 млн телефонных номеров мошенников

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Зампредседатель правления Сбербанка, Станислав Кузнецов, сообщил, что клиенты банка с помощью сервиса «Сообщи о мошеннике» передали информацию о более чем 30 миллионах телефонных номеров, которые используются мошенниками.

За пять лет существования сервиса, клиенты отправили более 30 миллионов таких номеров в Сбербанк. В настоящее время база данных банка содержит более 3,5 миллиона актуальных записей о мошеннических номерах.

Зампред Сбербанка также отметил, что с начала года клиенты уже отправили более 6 миллионов сообщений о номерах мошенников.

Банк использует эту информацию для своего сервиса, который предупреждает клиентов о звонках от мошенников с помощью специального предупреждающего сообщения.

Кузнецов отметил, что люди, делясь информацией, помогают бороться со злоумышленниками, и клиенты могут также защитить себя от общения с мошенниками, подключив сервис «Управление входящими звонками».

Источник: ТАСС.

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