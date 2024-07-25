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Сбер перестанет поддерживать старые версии Android-приложений

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Компания «Сбербанк» объявила о завершении поддержки устаревших версий своих приложений.

Пользователям, у которых установлены версии приложений 12.14 и выше на платформе Android, было отправлено соответствующее уведомление, предупреждающее, что после 24 июля 2024 года старые версии приложений больше не будут доступны для установки.

Специалисты компании напомнили о возможности обновления приложения через официальный сайт банка.

Также было подчеркнуто, что перед загрузкой приложения важно убедиться в подлинности ссылки, чтобы избежать попадания на мошеннические ресурсы, созданные для сбора личных данных.

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