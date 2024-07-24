«Сбер» разрешил ставить любимую заставку на экране входа в «СберБанк Онлайн»

Сбербанк представил обновленный дизайн экрана входа и фонов приложения, которым активно пользуются более 82 миллионов россиян.

Новый дизайн входа в мобильное приложение СберБанк Онлайн предлагает клиентам увидеть свои любимые заставки не только внутри приложения, но и на экране авторизации. Этот новый дизайн станет доступен для пользователей Android-смартфонов после обновления приложения до версии 15.12. Постепенно обновление становится доступным для клиентов на Android, и новую версию СберБанк Онлайн уже можно скачать в официальном магазине приложений RuStore или на сайте банка.

Для выбора универсального фона приложения пользователи могут нажать на «•••» на главном экране, затем выбрать «Фоны приложения».

Возможности выбора включают серию фонов от Русского географического общества для любителей природы, арт-коллекции для поклонников живописи, красочные заставки с логотипом банка, авторские фотопроекты и даже изображения, сгенерированные с помощью нейросети Сбера Kandinsky или на основе фотографий из галереи клиента.

Для входа в приложение СберБанк Онлайн пользователи могут использовать биометрическую аутентификацию — отпечаток пальца или распознавание лица, а также пятизначный код-пароль. Если пользователь забыл код, он легко может установить новый, следуя простым инструкциям.

Алексей Круглов, вице-президент и директор Департамента цифровых каналов B2C в Сбербанке, отметил, что помимо постоянного расширения функциональности приложения СберБанк Онлайн, компания работает над обеспечением удобства и визуальной привлекательности приложения, чтобы каждый из их 82 миллионов клиентов получал положительные эмоции при использовании сервисов банка.

Источник: Сбер.