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Satechi выпустила новую док-станцию для Mac mini, но её тираж ограничен

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Компания Satechi анонсировала долгожданную док-станцию для Mac mini, которая доступна в США по цене 99,99 долларов.

Satechi выпустила новую док-станцию для Mac mini, но её тираж ограничен

Устройство включает в себя слот для SSD-накопителей M.2, поддерживающий форматы 2230, 2242, 2260 и 2280, что позволяет увеличить объем хранилища на Mac mini.

Док-станция была впервые представлена в ноябре и снова показана на выставке CES 2025. Хотя у нее меньше портов по сравнению с аналогом RayCue, Satechi предлагает удобный доступ к кнопке питания мини-ПК.

Satechi выпустила новую док-станцию для Mac mini, но её тираж ограничен

Максимальная скорость передачи данных в этой док-станции составляет 10 Гбит/с, что ниже, чем у конкурента, но все же позволяет подключать различные устройства.

На данный момент Satechi продает ограниченное количество док-станций до официального запуска в марте, и они доступны для покупки на их сайте.

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