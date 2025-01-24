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Kensington выпустила новый аксессуар для последнего Mac mini от Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Kensington представила новый аксессуар, разработанный для последней модели Mac mini от Apple — крепление Security Mount. Оно также служит монтажным кронштейном и упрощает доступ к кнопке питания.

Kensington выпустила новый аксессуар для последнего Mac mini от Apple

С момента выхода нового Mac mini, который был обновлён в прошлом году и уменьшен в размерах, сторонние производители адаптируют свои аксессуары. Новый Mac mini больше не совместим со многими предыдущими аксессуарами, что подтолкнуло Kensington к созданию своего крепления.

Крепление Kensington Security Mount обеспечивает надёжную фиксацию и удобный доступ к кнопке питания и портам устройства. Оно изготовлено из цельной стали, весит 500 граммов и имеет размеры 141 x 137 x 70 мм.

Крепление не включает замок NanoSaver, который можно приобрести отдельно. Kensington Security Mount для Mac mini доступно по цене 69,95 долларов в США.

Kensington выпустила новый аксессуар для последнего Mac mini от Apple Kensington выпустила новый аксессуар для последнего Mac mini от Apple

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