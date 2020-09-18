iPhone 11 является самым востребованным смартфоном на мировом рынке, что следует из отчета аналитиков.

Самый популярный iPhone 11 в мире рекордно подешевел в России за месяц, когда цена упала на три тысячи рублей, что выяснили специалисты Hi-Tech Mail.ru.

Эксперты заметили, что смартфон продается по цене от 54 960 рублей за версию со 128 ГБ постоянной памяти.

На старте продаж это устройство имело ценник 64 990 рублей. Теперь iPhone 11 стал еще более привлекательным для покупки, ведь его еще несколько лет будет поддерживать компания.

В модели предлагается процессор Apple A13, 4 ГБ оперативной памяти, 6,1-дюймовый экран и двойная камера разрешением 12 Мп.