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Самый доступный смартфон iPhone SE в России стал еще доступнее

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iPhone SE, представленный в прошлом году является самым доступным аппаратом компании, представленном на рынке.

Но продавцы постепенно снижают его стоимость и в результате самый доступный смартфон iPhone SE стал еще доступнее в России, о чем сообщают эксперты hi-tech.mail.ru.

По их информации, недорогой смартфон «яблочной» компании подешевле на 15% и теперь его можно купить за 34 тыс. рублей в версии с 64 ГБ встроенной памяти.

При этом изначально его стоимость составляла 40 тыс. рублей.

Стоит отметить, что iPhone SE 2020 года получил флагманские характеристики и дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home и сканером отпечатков пальцев.

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