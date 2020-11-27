Самый бюджетный iPhone 12 подешевел в России

Речь идет о модели iPhone 12 mini, которая имеет самый низкий ценник среди моделей флагманских смартфонов американской компании.

Но несмотря на это его стоимость составляет приличных 69 900 рублей.

Такая стоимость является официальной, но некоторые продавцы в России стали предлагать устройство по цене на 10 процентов дешевле.

Это выяснили специалисты Hi-Tech Mail.ru, указывая, что стоимость смартфона в их каталоге уже упала до 63 990 рублей. В этом случае указана цена за версию с 64 Гб постоянной памяти.

Также отмечается, что снижение цен наблюдается и на аппарат в конфигурации со 128 и 256 ГБ, которые можно купить за 69 299 и 82 390 рублей.