Себестоимость iPhone 12 составляет $373

Представленные смартфоны iPhone 12 2020 года являются одними из самых дорогих на рынке, при этом как выяснили аналитики из Японии их себестоимость в несколько раз ниже, чем конечная стоимость.

Однако это касается только стоимости по компонентам, не учитывая другие расходы, в числе которых логистика, реклама и т.д.

Если говорить о стоимости только по компонентам, то iPhone 12 обходится американской компании всего в 373 доллара.

Как выяснилось, самым дорогим компонентом является OLED-дисплей, его стоимость составляет 70 долларов.

Процессор Apple A14 Bionic является вторым самым дорогим компонентом, который обходится в 40 долларов.

Используемая флэш-память имеет себестоимость 19 долларов, а фотосенсоры – 5,5-7,4 доллара. Что касается себестоимости iPhone 12 Pro, то она составляет 406 долларов.