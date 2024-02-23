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Samsung завершает сертификацию смартфона Galaxy A55

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Грядущий смартфон появляется в новых сертификационных базах, а значит уже скоро состоится его официальная премьера.

Предположительно, новинка будет представлена уже в следующем месяце.

Свежая информация о сертификации в Малайзии подтверждает, что запуск этого смартфона может быть близким. Ранее модель Samsung Galaxy A55 была замечена в TENAA, NBTC, MIIT, FCC, TKDN и других.

Galaxy A55, созданный южнокорейским технологическим гигантом, был замечен на платформе сертификации SIRIM. Его номер модели был обозначен как SM-A556E / DS. Однако подробные технические характеристики устройства не были раскрыты в онлайн-базе данных.

Ране Galaxy A55 показывали на «живых» фотографиях, а также стали известны и ключевые характеристики.

Ожидается, что устройство будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и 32-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

На задней панели может быть установлена тройная камера с модулем 50 мегапикселей. Согласно слухам, Samsung Galaxy A55 будет оснащен SoC Exynos 1480, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что компания представит эту модель в нескольких цветовых вариантах — ледяной голубой, сиреневый и темно-синий.

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