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Samsung Galaxy A55 показали на фото, а еще раскрыли его ключевые характеристики

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Информатор Мукул Шарма опубликовал живые изображения Galaxy A55 и некоторые ключевые характеристики.

Samsung Galaxy A55 показали на фото, а еще раскрыли его ключевые характеристики

Смартфон будет иметь тройную камеру заднего вида с 50-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельным и 5-мегапиксельным дополнительными датчиками, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Дизайн смартфона будет иметь плоские грани и металлическую рамку.

Samsung Galaxy A55 показали на фото, а еще раскрыли его ключевые характеристики

Ожидается, что Galaxy A55 будет доступен с 128 ГБ и 256 ГБ памяти и до 12 ГБ оперативной памяти. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Кроме этого сообщается, что Galaxy A55 будет иметь 6,5-дюймовый плоский дисплей с частотой обновления 120 Гц, а в цветовой гамме будет более трех вариантов, в числе которых голубой, сиреневый и темно-синий.

 

Samsung Galaxy A55 показали на фото, а еще раскрыли его ключевые характеристики Samsung Galaxy A55 показали на фото, а еще раскрыли его ключевые характеристики

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