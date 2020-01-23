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Samsung запатентовала смартфон с «челкой набекрень»

23.01.2020 20:11

Samsung продолжает экспериментировать с вырезами в экранах. Корейская компания применяет не только каплевидный вырез, но также в дисплеях делает отверстие под камеры.
Новое патентное изображение показывает, что компания может выпустить аппарат с «челкой» смещённой от центра экрана.

В запатентованном устройстве продемонстрировали вырез расположенный ближе к правому углу.

Тут стоит отметить, что корейская компания, когда начался пик использования так называемых «челок», так ни разу и не применила подобное решение.

Ожидается, что в 2020 году многие смартфоны будут выпущены с отверстием под фронтальный модуль камеры, а в дальнейшем должны появится подэкранные камеры.

Напомним, 11 февраля будут представлены новые смартфоны от Samsung. Ожидается, что среди них будет и новый раскладной смартфон с гибким экраном.

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