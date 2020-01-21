Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip

До презентации новых флагманских смартфонов от Samsung осталось недолго, так как корейская компания 11 февраля проведет мероприятие, на котором представят линейку Galaxy S20, а также новый раскладной смартфон Galaxy Z Flip.

Когда смартфоны поступят в продажу пока неизвестно, но главный редактор ресурса XDA Developers уже опубликовал цены на смартфоны.

По его данным, Galaxy S20 5G будет стоить от 90 до 1000 евро, Galaxy S20+ 5G оценят от 1050 до 1100 евро, а самый дорогой аппарат новой линейки – Galaxy S20 Ultra 5G предложат за 1300 евро.

Что касается раскладного Galaxy Z Flip, то его цена на европейском рынке будет 1400 долларов.