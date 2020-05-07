Samsung выпустит флагманский Galaxy S21 со 150 Мп камерой

Samsung продолжит увеличивать количество пикселей в камерах своих смартфонов. По слухам, в будущем флагмане установят датчик изображения на 150 Мп.

Источник пишет, что в Galaxy S21 установят основную камеру с пятью объективами, а главный модуль получит разрешение 150 Мп. Сейчас в Galaxy S20 установлена камера со 108 Мп датчиком изображения.

Камере Galaxy S21 еще приписывают лазерную фокусировку, сенсор ToF для размытия заднего фона, телефотомодуль, ультраширокий объектив и макромодуль.

Презентация Galaxy S21 должна состоятся в первом квартале 2021 года, и в этом смартфоне еще ожидается появление фронтальной камеры, расположенной непосредственно под дисплеем.