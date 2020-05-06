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Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже своих предшественников

06.05.2020 19:07

Еще на старте продаж эксперты сообщали, что серия Galaxy S20 будет продаваться хуже, чем прошлые поколения флагманов Samsung.

Но тогда эти сообщения были только предположениями, так как не было неподтверждённых данных.
Спустя два месяца после старта продаж Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra стало известно, насколько хорошо продавались смартфоны.

Как оказалось, даже в лучшую неделю продаж компания не смогла реализовать 200 000 смартфонов, а в конце первого месяца продаж спрос на линейку опустился до 100 000 штук.

При этом Galaxy S10 после старта продаж за первые две недели разошлись тиражом 800 000 ед., а продажи Galaxy S9 за такое же время составили свыше 1 млн смартфонов.

Эксперты полагают что Galaxy S20 продается плохо в связи с тем, что во многих странах мира пока нет 5G покрытия, и пользователи пока не спешат менять свои смартфоны.

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