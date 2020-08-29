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Samsung выпустит беспроводную зарядку на три устройства одновременно

29.08.2020 21:33

Сообщается, что Samsung готовится выпустить беспроводное зарядное устройство 3-в-1. Устройство, предположительно названное Samsung Wireless Charger Pad Trio, может заряжатьGalaxy Note 20, Galaxy Watch 3 и Galaxy Buds Live одновременно.

Изображение зарядного устройства было опубликовано на своей странице на Patreon ведущим Эван Блассом. На изображении показана удлиненная зарядная площадка, на которой достаточно места для трех разных устройств. Если присмотреться, можно увидеть символы для трех разных типов устройств, включая смартфон, умные часы и наушники. На фото также показан блок питания, подтверждающий, что он будет заряжаться через USB-C.

Samsung выпустит беспроводную зарядку на три устройства одновременно

Хотя изображение дает несколько подсказок о том, чего ожидать от Samsung Wireless Charger Pad Trio, есть еще детали, которыt ytbpdtcnys. Например, неясно, поддерживает ли он профиль беспроводной зарядки Qi и насколько быстро он может заряжать каждое устройство одновременно.

В настоящее время Samsung предлагает беспроводное зарядное устройство Duo Pad, которое может заряжать любую комбинацию двух устройств (смартфон и умные часы, два смартфона и т. Д.). Но в то время как Wireless Charger Duo имеет наклонную площадку для удобного просмотра дисплея вашего смартфона, Wireless Charger Pad Trio кажется плоским.

Неясно, когда будет выпущено Wireless Charger Trio и сколько оно будет стоить. Charge Duo Pad стоит 99 долларов, поэтому можно ожидать, что этот девайс будет стоить столько же, если не выше. 1 сентября у Samsung запланирована презентация Galaxy Z Fold 2, так что, возможно, тогда будут официальные подробности.

Samsung Galaxy Z Fold 2 будет стоить дешевле предшественника, но все равно очень дорого

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